Nützliche Mitbewohner: Da ist der Wurm drin

Stinkende Komposthaufen

Der Standort des Komposters spielt ebenfalls eine wichtige Rolle - oft werden die Kästen in eine oft nicht genutzte Ecke des Garten verbannt. Zum ersten wirken die Komposter oft nicht gerade sehr hübsch und es herrscht die Angst vor Gestank. „Die Zersetzung der organischen Bestandteile geht ohne Geruch von Statten. Höchstens ein leicht säuerlicher Geruch ist spürbar. Kommt es zu Fäulnisgeruch, so gehen nicht gewünschte Prozesse von statten“, so Molina-Kescher. Zumeist werde zu viel Grün-Anteil durch Rasenschnitt oder Grün-Abfälle eingebracht. Molina-Kescher: „Tritt unangenehmer Geruch auf, so lässt man den Kompost am Besten in Ruhe oder gibt höchstens eine Schicht trockener Masse hinzu.“

Bitte nicht

Keinesfalls in den Kompost dürfen gekochte Lebensmittel, Brot, Fleisch, Wurst- oder Käseprodukte. Denn das kann dazu führen, dass Mäuse und andere Tiere angelockt werden.