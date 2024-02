Futsal-Zukunftsträume und EM-Hoffnungen für Juni

Die ÖFB Futsal Liga gipfelt in den nächsten Tagen ins Final Four, wo der Meister 2024 bestimmt wird. Im Rennen um die Meisterschaft mischen vor allem die zwei favorisierten Teams wieder mit: Vorjahres-Sieger Diamant Linz und Stella Rossa. Die Wiener liegen nach der Hauptrunde an der Spitze und wollen sich für die schmerzhafte Final-Niederlage im Vorjahr revanchieren. Trainer Aleks Ristovski und Spieler Alec Flögel sprechen im krone.tv-Sportstudio mit Moderator Martin Grasl über den Erfolgshunger, die Zukunft des Futsal-Sports sowie über die Hiobsbotschaften vor der Fußball-Europameisterschaft.