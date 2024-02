Ist Weißes Rössl schon bald kein Denkmal mehr?

Das Weiße Rössl in Gries am Brenner steht unter Denkmalschutz - noch! Doch nun hat der Besitzer einen Antrag auf Aufhebung des Schutzstatus gestellt. Auf Anfrage der „Krone“ bestätigt Gabriele Neumann vom Denkmalamt in Innsbruck das Vorliegen dieses Antrags.