Lichtblick für Weißes Rössl: BH gibt grünes Licht!

Wird das denkmalgeschützte Gasthaus Weißes Rössl an der Brennerstraße bei Gries in Tirol in letzter Sekunde doch noch gerettet? Für die vom Denkmalamt vorgeschlagene Notabdeckung mit einer Plane kommt jetzt grünes Licht von der Bezirkshauptmannschaft (BH). Bis zur Umsetzung könnte es dennoch zu spät sein.