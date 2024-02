Farbenfrohe Frühlingsgefühle mitten im Februar

Wer im Sommer in seinem Garten den Anblick prachtvoller Blumen genießen will, sollte jetzt ans Werk gehen. In den burgenländischen Gärtnereien stehen die ersten Frühlingsboten bereits zur Verfügung. Und auch die Böden sind offen für die Aufnahme zarter Pflänzchen. Aber welche Sorten eignen sich am besten?