Friedl: „Ich werd‘s Ralf Rangnick nicht sagen!“

krone.at: Für Tiroler Verhältnisse bist Du als Kirchbichler zwar eh schon so etwas wie ein Flachländler, Bremen ist allerdings noch einmal eine andere Baustelle. Wie hält Du es als Tiroler hier im hohen Norden Deutschlands aus, wo das Höchste, was es hier gibt, Dein 2,02 Meter großer Teamkollege Skelly Alvero ist?

Friedl: (lacht) Das war schon eine extreme Umstellung für mich, da musste ich mich erst daran gewöhnen. Im Süden, in München, da gibt’s schon noch ein bisschen Berge und es ist ja nicht so weit nach Tirol. Aber dann ganz im Norden oben, das hat schon ein bisschen gedauert, das war nicht ganz einfach. Wenn ich mal im Sommer oder Winter länger Zeit habe, dann versuche ich schon, nach Hause zu fahren - das brauche ich für mich, da fühle ich mich wohl, da bin aufgewachsen. So oft sehe ich meine Heimat nicht mehr, deshalb freut es mich immer sehr, wenn ich nach Hause komme. Das Wetter hier in Bremen ist halt ziemlich ein Skandal … (lacht) ... vor allem im Winter, aber die Stadt ist in Ordnung.