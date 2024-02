Star-Trainer soll Flügel verleihen

Auf zehn österreichische Meistertitel hat es Aleksandar Radojkovic schon gebracht. Bloß: Den Traum von Olympia konnte sich der Taekwondo-Spezialist aus Oberndorf bislang nicht erfüllen. Unversucht bleibt dennoch nichts. So engagierte der Verband den zweifachen Welttrainer des Jahres Dragan Jovic aus Serbien, finanziert auch die Reisen ins Camp nach Belgrad. „Er soll mir noch extra Feinschliff geben“, ist der 27-Jährige vom Schritt überzeugt. Zuvor hatte er seinen Stützpunkt in Friedrichshafen (D) am Bodensee. Mit Jovic, der seit 33 Jahren als Trainer werkt und Serbien zu vier Olympiamedaillen (alle seit 2012) geführt hat, soll Paris gebucht werden.