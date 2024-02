„Andi war ein feiner und bodenständiger Kerl“

„Andi war ein feiner, stets bodenständig gebliebener Kerl. Es war immer eine Freude, ihn zu treffen. Und es ist furchtbar traurig, dass er so jung gehen musste“, meinte ein bestürzter Polster zur „Krone“. Direkte Duell gab’s über mehr als ein Jahrzehnt hinweg, im damaligen Meistercup (Austria gegen Bayern), im Nationalteam, in der spanischen Liga (Rayo Vallecano gegen Saragossa) und natürlich in Deutschland (Köln gegen Lautern). Polster erinnert sich auch gerne zurück, als ihn Brehme nach Austrias Partien gegen die Bayern nach München lotsen wollte. „Andi und Lothar Matthäus haben sich damals bei den Bossen stark gemacht, dass sie mich zu den Bayern holen sollen. Aber leider hat man damals als Österreicher in Deutschland nichts gegolten. Das hat sich ja, auch dank meiner Mithilfe, mittlerweile zum Glück geändert.“ In Deutschland war die Bestürzung über den plötzlichen Brehme-Tod natürlich riesig. „Ich bin unendlich traurig“, sagte sein Weltmeister-Kollege und Wegbegleiter Rudi Völler. „Er war unser WM-Held, aber für mich noch viel mehr. Seine wunderbare Lebensfreude wird mir fehlen.“