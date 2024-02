Einstieg von Ratcliffe bei ManUnited abgeschlossen

Ratcliffe kaufte damit etwas mehr als die zunächst angekündigten 25 Prozent. Wie viel Geld er dafür investierte, ist unklar. Laut BBC hätten ihn ein Viertel der Anteile schon mehr als 1,4 Milliarden Euro gekostet. Zudem soll er weitere 300 Millionen Dollar (278,4 Millionen Euro) in das in die Jahre gekommene Stadion Old Trafford investieren wollen.