Steirer mischt jetzt in der Motorrad-Elite mit

Die Tourist Trophy auf der „Isle of Man“ in der Irischen See ist das älteste, gefährlichste und umstrittenste Motorrad-Rennen der Welt - gleichzeitig übt die „TT“ wohl die mit Abstand größte Anziehungskraft auf Piloten aus. Der Steirer Julian Trummer hält einen Streckenrekord - jetzt ereilte ihn der Ruf eines Spitzenteams.