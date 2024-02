Ofner gesteht Fehler ++ Bregenz gegen Baia Mare

Sebastian Ofner kommt in Südamerika nicht in die Gänge, Steffen Baumgart übernimmt das Traineramt beim HSV und Bregenz Handball trifft im EHF European Cup Viertelfinale auf ein rumänisches Team - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 20. Februar.