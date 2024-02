„Ukraine-Hilfe kein Sprint, sondern Marathon“

Die Caritas organisiert in der Ukraine mit einigen Projekten etwa die Brennholzverteilung. Und unternimmt alles, damit in jeder Wohnung zumindest ein Raum beheizt werden kann. Aber die Lage bleibt sehr angespannt: „Die App am Handy signalisiert, es ist Luftalarm. Und es besteht akute Gefahr. Das ist ein gewaltiger Psychoterror für die Bevölkerung.“ Schwertner berichtet von einem herzzerreißenden Treffen mit einem Buben in einer Wärmestube in Bachmut. Bilder zu zeichnen war dem Buben nicht mehr möglich, da er aufgrund des Kriegsverlaufs bereits große motorische Störungen hatte.