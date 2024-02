Zu diesem Kabarett kam sogar die Wlaschek-Tochter

„Meine Generation hat’s erfunden, wir sind daran schuld. Wir können ihnen keinen Vorwurf machen. Also die sozialen Netzwerke, dort ständig diese Scheuklappen zu tragen und in der eigenen Bubble zu sein und in einer Welt leben, die nicht real ist. In Wirklichkeit erleben sie da psychische Gewalt, ja die Kids werden da eigentlich vergewaltigt, ja sozusagen mit völlig falschen Tatsachen konfrontiert. Ich hoffe wirklich, dass wir die Kurve kratzen, weniger in das Handy zu schauen, darunter leidet so viel.“