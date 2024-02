Steirischer Grammy-Sieger zurück in der Heimat

Letztere liegt Illko sehr am Herzen, denn er findet, dass wir nicht nur viel Potenzial im Land haben: „Nein, auch die Ausbildung per se ist hier hervorragend. Aber es fehlt dann an den entsprechenden Plattformen.“ Was er damit meint? „Ich würde hier in Österreich zum Beispiel nie einen Amadeus (Anm.: Der österreichische Musikpreis) gewinnen.“ Ein Schicksal, das er mit dem einen, oder anderen prominenten Steirer teilt. Doch er, Illko, hat damit kein Problem. Und andere steirische Musiker mitunter auch nicht„Was mir nur manchmal bei uns Österreichern auffällt ist, dass wir zu wenig Selbstvertrauen haben und oft zu zurückhaltend sind. Aber das Talent im Allgemeinen ist einfach großartig!“