Steffen Baumgart neuer HSV-Trainer

Zurück in die Bundesliga?

Heute wird er vom HSV offiziell präsentiert, danach leitet er sein erstes Training. Baumgart soll den HSV wieder in die Spur, mittelfristig wohl oder übel in die Bundesliga führen. Das ist das Selbstverständnis des Traditionsklubs. Derzeit liegt er in der Tabelle auf Platz drei - sieben Punkte hinter Leader St. Pauli.