Russische Immo-Käufe in Tirol geben Rätsel auf

ÖVP spricht von „Vergiftung“ des politischen Klimas

Heftige Angriffe auf die NEOS ritt am Montag indes ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. Die Pinken würden mit ihren „haltlosen Anschuldigungen“ das politische Klima im Land vergiften, erklärte Wolf in einer Aussendung. Es sei „absolut befremdlich, wenn Dominik Oberhofer nun mit Wiener Politmethoden des gegenseitigen Anpatzens arbeitet, nur um eine billige Schlagzeile in Tirol zu erhaschen“, so der schwarze Klubchef. „Mit internationaler Politik in Tirol politisches Kleingeld zu wechseln, ist in diesem Fall in höchstem Maße unangebracht“, attackierte Wolf die Tiroler NEOS und nannte es „dreist, der Tiroler Landesregierung zu unterstellen, man wolle irgendwelche Russland-Geschäfte vertuschen.“ „Oberhofer will doch nicht ernsthaft der Tiroler Landesregierung unterstellen, Putin-freundlich zu sein?“, fragte der Klubobmann abschließend in Richtung Pink.