„Wir wollen, dass unser Ludwig Frieden findet!“

Die beiden Murtalerinnen sitzen am Montag beim Mordprozess im Schwurgerichtssaal im Straflandesgericht in Leoben in der ersten Reihe. Sie möchten und müssen alles hören. Während die eine Schwester den ganzen Gerichtsakt nahezu auswendig kennt, hat die zweite Schwester noch nichts gelesen oder angeschaut.