„Saustall“ im Ötztal führt jetzt zu zwei Anklagen

Der Amtstierarzt forderte den Tierbesitzer wiederholt auf, die Verhältnisse zu verbessern, was aber nicht nachhaltig geschah. Der Landwirt wurde nun wegen Tierquälerei angeklagt. Dem Amtstierarzt wird Amtsmissbrauch und ein Beitrag zur Tierquälerei zur Last gelegt - in Hinblick auf die zurückgelassenen Ziegen.