Wieder bedrohte ein 35-jähriger Rumäne eine Frau

Am Tag davor hatte er in Wien eine Frau verletzt!

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 35-Jährige am 17. Februar seine Ex-Partnerin in der zuvor gemeinsamen Wohnung in Wien verletzt hatte und noch vor der Anzeigenerstattung geflüchtet war. Annäherungs- und Betretungsverbot wurden verhängt. Gegen den 35-Jährigen besteht auch eine Aufenthaltsermittlung für rumänische und österreichische Behörden. Nun wird er auch wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung der Staatsanwaltschaft angezeigt.