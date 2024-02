Sturm bewegt - aber es kommt sehr wenig zurück!

Erst, wenn es nicht mehr anders geht!

Wenn man sich anschaut, was Sturm in den letzten Wochen an „Massen“ bewegt hat, ist das schon beeindruckend. 12.000 im Cup gegen die Austria, 12.800 gegen Bratislava, jetzt 16.000 gegen Rapid - macht über 40.000 Zuschauer. Wenn ich mir anschaue, was rund um Wintersport-Highlights, die einmalig diese Massen anlocken, für ein Tamtam gemacht wird, fehlt mir rund um Sturm, das Woche für Woche Tausende Menschen bewegt, die Unterstützung in einer Stadt, die sich selbst Sportstadt nennt. In Graz hilft man - etwa in puncto Infrastruktur - nur dann, wenn es sein muss und es nicht mehr anders geht.