Vom Kind bis zum Senior: Verletzte auf Skipisten

Gleich drei Skiunfälle ereigneten sich in Sölden: Ein neunjähriges Kind aus den Niederlanden prallte laut Polizei am späten Vormittag am Gaislachkogel gegen eine Absturzsicherung und wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.