„Würde EM-Ticket dafür geben, dass Alaba fit wird“

krone.at: Vorige Saison ist Dein Klub, früher regelmäßig für „Wunder von der Weser“ bekannt, nur auf dem letzten Platz der Bundesliga-Heimtabelle gelandet - dank der guten Auswärtsbilanz hat man den Abstieg abwenden können. Heuer habt ihr dafür auswärts lange Zeit keinen Fuß vor den anderen bekommen. Wie wichtig ist von daher euer Ausflug nach München im Jänner gewesen? War das eine Art Trendumkehr?

Friedl: Jetzt im Nachhinein betrachtet würde ich sagen „Ja“. Der ausschlaggebende Punkt für den Sieg in München ist wohl das Spiel in Bochum zuvor gewesen, wo wir in der Nachspielzeit das 1:1 gemacht haben. Von dem her ist das schon ein beflügelnder Moment gewesen, dass wir vor allem beim Blick auf die Tabelle gesagt haben: Hey, das ist ein unfassbar wichtiger Punkt! Und dann sind wir - wie wohl auch 80 Prozent aller anderen Mannschaften der Bundesliga - in das Spiel in München gegangen mit dem Gefühl, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir haben zwar natürlich gewusst, wie lange wir dort schon nicht mehr gewonnen hatten, aber das hat uns nicht beunruhigt: Wir sind vom ersten Moment an da gewesen. In den letzten 15-20 Minuten haben wir zwar Glück gehabt, aber in der Allianz-Arena braucht jede Mannschaft Glück, um zu gewinnen. Über die 90 Minuten ist es ein verdienter Sieg gewesen. Ich glaube, dass wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und gesehen haben, was in der Mannschaft steckt.