Hilflose Ente hatte Silk sogar um die Zunge

Angelschnüre als Problem

Dass sich Wasservögel in Angelschnüren verwickeln, kommt gar nicht so selten vor. „Wir befreien pro Jahr sicher an die 100 Tiere“, erzählt Schnebel, „leider können wir nicht alle retten. Zuletzt sind drei Schwäne am Pichlinger See qualvoll verendet.“ Er kritisiert, dass Fischereiverband und Regierung wegschauen würden und meint, dass es an Gewässern mit mehr Aufsichtsorgane geben müsste.