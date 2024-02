„Es trifft Freunde und Familie härter als mich“

Nach den jüngsten Niederlagen in der Bundesliga und der Champions League ist die Kritik an der Mannschaft des FC Bayern München und vor allem an Trainer Thomas Tuchel weiter gewachsen. Der Bayern-Trainer erklärte nun, was das mit ihm macht und wie er sich mit seiner Mannschaft aus der schwierigen Situation befreien will. Sein Tenor: „Die Kritik an mir trifft Freunde und Familie härter als mich.“