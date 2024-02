Lebenslang für 51-Jährigen nach Mord vor 30 Jahren

In der Nähe der fiktiven Adresse von Superdetektiv Sherlock Holmes in London wurde vor fast 30 Jahren eine Frau ermordet. Nun hat ein Gericht in der britischen Hauptstadt den Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Der heute 51-Jährige kann frühestens nach 19 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden, wie der Strafgerichtshof Old Bailey am Freitag entschied.