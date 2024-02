Klarer: „Das mussten wir am eigenen Leib erfahren“

Im Hessen-Derby gegen Frankfurt gelang dir in der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer - zugleich dein erstes Tor in der Bundesliga. Welche Emotionen kamen da in dir hoch?

Es ist ein Derby, das für die ganze Region und die Menschen hier enorm wichtig ist. So spät noch den Ausgleich zu erzielen, setzt natürlich Emotionen frei. Das hat mir, aber auch der ganzen Mannschaft enorm viel bedeutet. Mit Sicherheit einer der schönsten Momente in meiner bisherigen Karriere. Zudem hat der Treffer dem gesamten Team auch mental geholfen und einen richtigen Push gegeben. Die Stimmung war anschließend überragend.