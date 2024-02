Tour zur Patscher Alm am Rande des Skigebiets

Vom Parkplatz geht es im Ort gleichbleibend nach oben (in dem Bereich an „Mountainbikeroute“ halten), ehe am Waldrand der bezeichnete Forstweg beginnt. Der war Mitte der Woche zu rund zwei Drittel aper. Sollte es schneien, heißt es wohl ein bisschen durch den Schnee stapfen, denn richtig geräumt wird der Weg an sich nicht.