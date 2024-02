19-Jährige versetzte Busfahrer einen Kinnhaken

In Maske erbrochen

Zum Fall: Mitte Oktober letzten Jahres will die Angeklagte mit dem Landbus von Dornbirn nach Egg fahren. Es ist der letzte an diesem Abend. Doch der Fahrer verweigert ihr den Zutritt. Und das aus gutem Grund, denn der Busfahrer hatte bereits einmal sehr schlechte Erfahrungen mit der Angeklagten gemacht: „Sie hatte damals in einer Corona-Maske ihr Erbrochenes auf dem Sitz liegen lassen. Als ich ihr sagte, sie solle ihren Dreck mitnehmen, schrie sie rum. Gleichzeitig schlugen zwei ihrer Kumpels auf mich ein und brachen mir das Jochbein", erinnert sich das Opfer.