Museum übersiedelt ins Zentrum des Praters

Nach Jahrzehnten versteckt in einem Seitentrakt des Planetariums, bekommt das Pratermuseum ein neues Zuhause. Gegenüber vom Riesenrad in einer ehemaligen Spielhalle ist zurzeit ein neues Museum am Entstehen, das die 250-jährige Geschichte von Wiens größtem Vergnügungspark erzählt. Die „Krone“ durfte ein Monat vor der offiziellen Eröffnung hinter die Kulissen schauen.