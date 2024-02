Filmfestspiele in Berlin mit Hader, Stewart, Mara

Ebenfalls in dieser Sektion präsentiert Alexander Horwath sein Dokumentarprojekt „Henry Fonda For President“. Im Panorama ist die Koproduktion „I‘m Not Everything I Want To Be“ von Klára Tasovská zu erleben. Und schließlich wird in der Businesssektion „Series Market Selects“ David Schalkos vom ORF koproduzierte Miniserie „Kafka“ mit Stars wie Joel Basman, David Kross, Nicholas Ofczarek, Liv Lisa Fries oder Verena Altenberger vorgestellt.