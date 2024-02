Faschingskuss endet für Maskierte im Krankenhaus

Der Faschingsumzug in Griffen war am Dienstagnachmittag voll im Gange, als die Villacherin, die auf einem Umzugswagen auf einer Schaukel saß, ihren Lebensgefährten auf einem anderen Faschingswagen entdeckte. „Die Schaukel war an einer Kleinbaggerschaufel aufgehängt. Der Kleinbagger wiederum stand auf einer Plattform, die an der Front eines Traktors montiert war“, teilt die Polizei mit.