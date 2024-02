„Schön zu sehen, wie Handball noch im Fokus steht“

Tirol baut Führung aus, Bärnbach siegt erneut

Innerhalb der HLA Meisterliga ist auch ein durchaus positiver Trend zu erkennen, vor allem weil die Matches unberechenbar und somit für das Publikum spannend sind. An der Spitze gibt sich nach wie vor Handball Tirol keine Blöße: Das Team von Christoph Jauernik setzt sich auch in Linz in eindrucksvoller Manier durch. Am anderen Ende der Tabelle befreit sich Bärnbach/Köflach nach und nach aus der Herbst-Krise. Die Steirer bezwingen Hollabrunn und wahren die Viertelfinal-Chance. Alle Informationen und zahlreiche Video-Zusammenfassungen vom 15. Spieltag sehen Sie im Video!