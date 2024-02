Mietwohnung-Übernahme: Was ist zu beachten?

„Ausmalklauseln“ sind gesetzwidrig

Laut Gesetz hat die Mieterin bzw. der Mieter den Mietgegenstand in gleich gutem Zustand zurückzugeben. Gebrauchsspuren einer durchschnittlichen Abnutzung sind von Vermieterseite hinzunehmen. Häufig finden sich in Mietverträgen Klauseln, wonach die Mietpartei bei Beendigung des Mietvertrages zum Neuausmalen verpflichtet wird. Diese „Ausmalklauseln“ sind aber gesetzwidrig. Eine Haftung besteht nur für überdurchschnittliche Abnutzung oder in Fällen, wo die ursprünglich weiße Wandfarbe durch grelle Farben ersetzt wurde.