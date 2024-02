Das sind die beliebtesten Kostüme 2024

Wer glaubt, in diesem Jahr an Fasching mitten in einem Pool von pinkfarbenen Barbies und Kens zu stehen, der ist schief gewickelt. Tatsächlich wird sich manch einer eher vorkommen, als hätte er Gottschalks Rolle in einem Werbe-Video der 90er-Jahre eingenommen. Denn Haribos sind hoch im Kurs.