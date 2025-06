Ukraine jagt Brücke in die Luft ++ Tod in Kaserne

Die Familie des in Kärnten getöteten Soldaten fordert vor Prozessbeginn Ruhe und Gerechtigkeit und lehnt jede Instrumentalisierung mit Bezug auf Herkunft oder Religion strikt ab. Und zwei Tage nach der Drohnenaktion „Spinnennetz“ sprengte die Ukraine am Dienstag einen 1100-Kilo-Sprengsatz unter der Kertsch-Brücke, weitere Explosionen auf der Krim sind unbestätigt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 03. Juni, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.