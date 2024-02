Kroos zum FC Bayern? So reagiert der Real-Star

„Das wird nicht passieren“

Kroos wurde am Montag bei der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig mit den Gerüchten um seine Person konfrontiert und hatte vor allem ein breites Grinsen dafür über. „Ich habe heute viele Fragen zu meiner Zukunft erwartet, aber nicht mit dieser“, erklärte der 34-Jährige. Denn eine Rückkehr zum FC Bayern werde es laut Kroos nicht geben: „Ich fühle mich immer sehr geehrt, wenn mich jemand in seiner Mannschaft haben will, unabhängig davon, ob das überhaupt stimmt. Aber in diesem Fall kann ich ganz klar sagen, dass das nicht passieren wird.“