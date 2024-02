Achtung, Sturm: „Slovan ist unberechenbar!“

Donnerstag wird Hlinka, der für Sturm seinerzeit 96 Spiele bestritt, in Liebenau auf Einladung von Schicker live dabei sein. „Es wird ein interessantes Duell, in dem Sturm leicht zu favorisieren ist“, meint der leidenschaftliche Schachspieler, der vor dem Leader in seiner Heimat warnt: „Slovan ist unberechenbar! Manchmal lässt man den Gegner kommen, dann agiert man wieder mit hohem Pressing. Zudem ist das Team spielerisch stark, führt die feine Klinge. In der slowakischen Liga ist das Tempo im Vergleich zu Österreich sicher langsamer, doch Bratislava ist die Ausnahme.