Wie jeder St. Pöltner zum „Windfänger“ werden kann

„Der Windfänger wird das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität der Innenstadt nachhaltig prägen“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler. Mit in Feinarbeit hergestellten unterschiedlichen Ziegelformen des heimischen Ziegelwerks Nicoloso in Pottenbrunn und einem Bewässerungssystem wird durch den „Windfänger“ künftig ein luft- und lichtdurchlässiger Raum erzeugt, der Nistplätze für Vögel und Insekten schaffen sowie Verkehrslärm und Feinstaub minimieren soll. In und um die Skulptur herum werden Bäume und Bänke zum Verweilen einladen.