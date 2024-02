Peter Rapp: Eine Fensehlegende feiert

Er ist Moderator, Schauspieler und Entertainer. Sein Name ist untrennbar mit dem österreichischen Fernsehen verbunden. Peter Rapp. Der Tausendsassa feiert am 14. Februar seinen 80. Geburtstag, und das natürlich auch mit diversen Jubiläums-Sendungen vor der Kamera. Seine Lebensgeschichte ist dabei genauso turbulent wie seine TV-Geschichte. Er wird 1944, im letzten Kriegsjahr des Zweiten Weltkrieges in Wien geboren. Die bescheidenen Verhältnisse seines Elternhauses zwingen den jungen Peter, sich schon in Kindheitstagen in den Straßen des Wiens der Nachkriegszeit zu bewähren. Darin sieht er nach eigener Aussage auch den Grund dafür, dass er, obwohl er wegen seines Gesangstalents bei den Sängerknaben aufgenommen worden war, diese bald wieder verlassen musste. ORF III würdigt den Jubilar am 17. Februar mit drei Sendungen: In der Neuproduktion „Der ewige Showman“ (20.15 Uhr) kommen langjährige Wegbegleiter zu Wort, mit denen ihn zwei Gemeinsamkeiten verbinden: die Liebe zur Musik und die Leidenschaft zum Fernsehen. Ab 22.45 Uhr stehen das Dacapo von „Als wäre es gestern gewesen“ sowie eine 2018 entstandene Ausgabe des musikalischen Late-Night-Talks „Denk mit Kultur“ mit Rapp und Rebecca Horner auf dem Programm. „Ich habe mir nie die Mühe gemacht, ein ,Logbuch‘ über meine Sendungen zu führen, weil ich ja nicht geahnt habe, dass ich über so viele Jahre aktiv sein werde. Deshalb bin ich zwei Kollegen sehr dankbar, die sich die Mühe gemacht haben, etwas nachzuzählen. Zu meinem 50-Jahre-TV-Jubiläum hat das der Andi Knoll gemacht und kam zu dem Ergebnis: Würde man alle meine Sendeminuten zusammennehmen, käme fast ein Jahr heraus. Dieter Chmelar kam beim Nachzählen auf fast 7000 Sendungen. Ich hätte Buch führen sollen.“