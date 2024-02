Polizisten schauten in Wohnung von Vermisster fern

Polizisten schauten Kochsendung

So schaltete einer der Beamten den Fernseher ein und scrollte durch den Netflix-Account der Vermissten, „und machten Kommentare zu dem, was ich gesehen hatte“, erzählte Abigail gegenüber „Daily Mail“, nachdem sie wohlbehalten wieder aufgetaucht war und die Aufnahmen aus ihrem Wohnzimmer gesehen hatte. Unter anderem sollen die Polizisten „Come dine with me“ - ein Wettbewerb für Hobbyköche ähnlich wie „Das perfekte Dinner“ im deutschsprachigen Raum - gesehen haben. Der andere benutzte eine Hantel, ehe er sich zu seinem Kollegen auf die Couch gesellte.