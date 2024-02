Erneut Angriff auf Frachter vor der Küste Jemens

Die Houthis, die weite Teile des Jemen kontrollieren, haben in den vergangenen Monaten immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden angegriffen. Am Jemen führt eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den Welthandel entlang, durch die Frachter vom Indischen Ozean über den Suezkanal in Ägypten das Mittelmeer erreichen.