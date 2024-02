Alkolenker krachte heftig gegen ein Unfallfahrzeug

Kurz darauf kam ein 29-jähriger Kroate aus dem Bezirk Graz-Umgebung zur Unfallstelle. Er war mit seinem Pkw von Stainach kommend in Richtung Liezen unterwegs und kollidierte mit dem abgestellten Pkw des 60-Jährigen. Das Fahrzeug des 29-Jährigen kam nach der Unfallstelle in einer Böschung zum Stillstand. Ein mit diesem Lenker durchgeführter Alkotest ergab in der Folge eine mittelgradige Alkoholisierung, die beiden erstgenannten Lenker waren nicht alkoholisiert. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C14 nach Schwarzach im Pongau geflogen. Ein weiterer Lenker wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann verbracht.