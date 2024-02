Alko-Lenker rast viel zu schnell durch Spittal

Es stellte sich heraus, dass der 33-Jährige mit 117 statt den erlaubten 50 km/h durch das Stadtgebiet von Spittal an der Drau raste. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Dem Oberkärnnter wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Zudem muss des 33-Jährige mit einer Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau rechnen.