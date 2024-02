Hochkarätiger Literaturgenuss für Weinliebhaber

An seinem heiteren Leseabend am 1. März im Kulturzentrum Eisenstadt degustiert Weinliebhaber Wolfgang Böck keine edlen Tropfen, sondern serviert seine ganz persönliche Auswahl an literarischen Kleinoden. „Rund um den Wein“ präsentiert sich mit Texten von Charles Baudelaire, Klabund, Roland Neuwirth, Erich Sedlak, Hugo Wiener, Bertold Brecht, Anton Kuh und Erika Molny. Die wohlüberlegten Worte drehen sich um den Wein, das Trinken desselben und natürlich seine mitunter unfassbar komischen Auswirkungen.