Salzburgerin auch in den Rocky Mountains stark

Mit einem 15 km Massenstartrennen in der freien Technik eröffneten heute die Langlauf-Damen das Weltcup-Wochenende in Canmore (Kan). Teresa Stadlober präsentierte sich beim ersten Rennen in den kanadischen Rocky Mountains weiterhin in starker Verfassung und durfte sich mit Platz sechs erneut über eine Spitzenplatzierung in diesem Winter freuen.