WSG Tirol gegen Austria Lustenau - 14.30 Uhr LIVE

Kein Sieg und nur drei Punkte in 17 Spielen: Schlusslicht Austria Lustenau will seine Misere in der Fußball-Bundesliga endlich beenden und mit dem dringend benötigten Erfolgserlebnis ins neue Jahr starten. Zum Frühjahrsauftakt wartet am Sonntag (14.30 Uhr) in der 18. Runde direkt das Kellerduell bei der WSG Tirol, die mit acht Zählern Vorsprung derzeit Tabellenvorletzter sind. „Es ist der Beginn einer schwierigen Mission, aber es ist machbar“, sagte Neo-Trainer Andreas Heraf.