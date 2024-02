LASK gegen Austria Klagenfurt - ab 17 Uhr LIVE

Auf den LASK wartet in seinem ersten Fußball-Bundesliga-Spiel in diesem Jahr eine Heimpartie gegen einen „Lieblingsgegner“. In 18 Duellen seit der Neugründung von Austria Klagenfurt holten die Linzer gegen die Kärntner 14 Siege und vier Unentschieden, vor eigenem Publikum steht die Bilanz sogar bei acht Erfolgen und einem Remis. Die Statistik schiebt die Oberösterreicher also in die Favoritenrolle, zumal sie in dieser Liga-Saison in der Raiffeisen Arena noch unbesiegt sind.