Landeshauptfrau protestiert gegen Atomreaktor

Ausbau der Atomwirtschaftsindustrie

Die Reaktorpläne in Südmähren sind in der Tat äußerst besorgniserregend. Denn ganz ungeniert weitete die Regierung in Prag brandaktuell den Ausbau seiner Atomwirtschaftsindustrie massiv aus. Anstatt nur eines neuen Reaktors ist nun von bis zu vier Blöcken in Dukovany und in dem ebenfalls sehr grenznahen Reaktor Temelín die Rede. Tschechiens Finanzminister Zbyněk Stanjura bestätigte darüber Geheimverhandlungen hinter verschlossenen Türen. Es habe Ausschreibungen gegeben. Genau Auskünfte darüber könne man nicht geben, hieß es aus Prag. Man sei der Verschwiegenheit verpflichtet.