Debatte im Landtag: Politiker sollen gut verdienen

Wenn es um die Gehälter unserer Politiker geht, erregt und steigert das wie auf Knopfdruck die Aufmerksamkeit auch der ansonsten kaum an Politik interessierten Bevölkerung. „Die verdienen eh alle viel zu viel“, heißt es gerne. Man kann da mitstimmen oder anderer Meinung sein. Allerdings liegt der Teufel in der Detailbetrachtung. Natürlich gibt es Politiker, die irgendwie in einen Landtag, Nationalrat, Bundesrat oder gar ins EU-Parlament kommen, ohne dass sie was dafür können und ohne dass sie viel Können aufweisen müssen. Sie erfüllen halt irgendeinen Quotenschlüssel.