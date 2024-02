Nehammer: „Man kombiniert Arbeit mit Vergnügen“

Immer öfter drückt sich die heimische Polit-Prominenz vor dem Staatsgewalze. Es schickt sich nicht mehr so im Rampenlicht zu glänzen. Ist der Opernball politisch out? Dürfen Politiker gar nicht mehr feiern oder wäre es wichtig, dass sie viel mehr Unterstützung für Kunst und Kultur zeigen - auch am Wiener Opernball? Sasa Schwarzjirg hat die anwesenden Politiker gefragt.